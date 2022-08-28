З 24 лютого польський кордон перетнули 5,8 млн українців
З 24 лютого по 28 серпня з України до Польщі виїхали 5,8 млн українців, майже чотири млн повернулись в Україну за цей час
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
За даними польських прикордонників, від початку повномасштабної війни в Україні польсько-український кордон на виїзд перетнули 5,861. У зворотному напрямку кордон перетнули 4,032 млн.
Останнім часом кількість осіб, які повертаються до України, перевищує кількість тих, хто виїжджає.
Зокрема, 27 серпня у кордон у напрямку Польщі перетнули 26,6 тисячі осіб, а у напрямку України – 36,6 тисячі.
- Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що після 24 лютого в Польщі легалізувались 1,5 млн українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе