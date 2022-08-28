Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За даними польських прикордонників, від початку повномасштабної війни в Україні польсько-український кордон на виїзд перетнули 5,861. У зворотному напрямку кордон перетнули 4,032 млн.

Останнім часом кількість осіб, які повертаються до України, перевищує кількість тих, хто виїжджає.

Зокрема, 27 серпня у кордон у напрямку Польщі перетнули 26,6 тисячі осіб, а у напрямку України – 36,6 тисячі.

#Pomagamy????????

Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z????????do???????? 5,861 os.

Wczoraj tj.27.08➡️ 26,6 tys.

Dziś do godz. 07.00➡️ 7,1 tys.

W dn.27.08 z????????do????????odprawiono 36,6 tys. osób. Od 24.02- ponad 4,032 mln os. pic.twitter.com/NOR5dyn2rZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2022

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що після 24 лютого в Польщі легалізувались 1,5 млн українців.

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