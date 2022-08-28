English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство З 24 лютого польський кордон перетнули 5,8 млн українців 

З 24 лютого польський кордон перетнули 5,8 млн українців 

28 серпня, 2022 неділя
10:30
Суспільство Пункт пропуску "Шегині"

З 24 лютого по 28 серпня з України до Польщі виїхали 5,8 млн українців, майже чотири млн повернулись в Україну за цей час

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

За даними польських прикордонників,  від початку повномасштабної війни в Україні польсько-український кордон на виїзд перетнули 5,861. У зворотному напрямку кордон перетнули 4,032 млн. 

Останнім часом кількість осіб, які повертаються до України, перевищує кількість тих, хто виїжджає.

Зокрема, 27 серпня у кордон у напрямку Польщі перетнули 26,6 тисячі осіб, а у напрямку України – 36,6 тисячі. 

  • Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що після 24 лютого в Польщі легалізувались 1,5 млн українців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Дмітрій Медведєв
27 серпня, 2022 субота
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
26 серпня, 2022 п'ятниця
"Дешева пародія, де режисерами є ФСБ": екскомандир полку "Азов" Жорін про суд над полоненими азовцями
на фото: Роман Костенко
26 серпня, 2022 п'ятниця
Якщо головною буде стратегія збереження життя, то ми ніколи не переможемо у цій війні – полковник Костенко
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
28 серпня
10:24
Ексклюзив
Україна не отримає швидко сучасне озброєння, - генерал-майор СБУ Ягун
10:01
Ексклюзив
Михайло Басараб
Позиція російських опозиціонерів мало чим відрізняється від позиції Кремля, - політолог Басараб
09:50
Інфографіка
Російські військові
За добу російська армія позбулась 250 солдатів та трьох танків, – Генштаб ЗСУ
09:49
Віктор Вихрист
Український боксер переміг американця, який встояв проти Кличка та Ф'юрі
09:34
Путін, морські десантники
Британська розвідка пояснила, чому Путіну не допоможе збільшення чисельності армії
09:15
Слов'янськ
Пошкоджені вісім багатоповерхівок, один снаряд влучив у подвір'я школи: окупанти обстріляли Слов'янськ
09:13
Микола Княжицький
Українці і поляки у майбутньому визначатимуть разом розвиток Європи
08:51
Газпром
У Німеччині зібрались націоналізувати дочірню компанію Газпрому, – Welt
08:51
Оновлено
Динамо, Ліга чемпіонів
УПЛ: розклад трансляцій та результати матчів 2-го туру чемпіонату України
08:43
російські військові
В ISW оцінили, чи зможе новий армійський корпус РФ змінити ситуацію на Донбасі
08:14
Дніпропетровщина
Рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів"  та "ураганів", 1500 родин без світла, – Резніченко
08:09
Як працює кругова порука на конкурсах до органів судової влади
08:01
Ексклюзив
Віталій Портников
Росіяни не йдуть із Запорізької АЕС, адже хочуть лишити цю територію своєю, - Портников
07:51
Мелітополь
Тремтіли вікна і сипалась штукарка: міський голова Мелітополя повідомив про потужні вибухи в місті
07:29
війна з росією
За добу ворог обстріляв з артилерії десять населених пунктів на Харківщині, – Генштаб ЗСУ
06:29
евакуація
Ірина Верещук уточнила, хто саме може приймати рішення про обов’язкову евакуацію
03:47
Путін, морські десантники
Біля Криму маневрують 11 російських кораблів. Напоготові тримають два десятки крилатих ракет
03:04
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі пролунали вибухи. Тривогу не оголошували
02:41
Авіація ЗСУ
Українська авіація вдарила по 2 опорних пунктах РФ на Херсонщині
02:13
Дніпропетровщина, Нікополь
Росія обстріляла Нікополь некерованими ракетами
00:17
збірна України з волейболу
Україна програла Сербії в стартовому матчі ЧС з волейболу
2022, субота
27 серпня
23:29
В Румунії у ДТП потрапив автобус з українськими туристами
В Румунії у ДТП потрапив автобус з українськими туристами
23:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ сформувало місію, яка відвідає ЗАЕС, - The New York Times
22:50
Сумщина. Зруйнована будівля після російського удару.
Росіяни зруйнували школу та гуртожиток на Сумщині
22:30
Вибухи в Криму
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
22:18
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 серпня
21:56
Ексклюзив
Віталій Портников
Ракетними ударами не виграти війну, але можна про неї нагадувати, - Портников
21:55
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Вірний друг Путіна Сі Цзіньпін очікує моменту, щоб повернути свої споконвічні території, - Піонтковський
21:48
ракетні системи США
Допомога Україні: США готуються розширити виробництво високоточних ракет GMLRS до HIMARSів та M270
21:41
Ексклюзив
Глен Грант
Атаки у Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність, - військовий експерт Глен Грант
20:52
літак МІГ-29
Словаччина розглядає можливість відправлення літаків МіГ-29 в Україну
20:34
Ілюстративне зображення авіації
Поблизу Харкова, Запоріжжя та Миколаєва противник застосовує бойову авіацію, - Генштаб ЗСУ
20:13
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Указ Путіна про збільшення чисельності армії означає, що Росія готується до затяжної війни, - генерал ЗСУ Кривонос
20:03
Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі
Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі спрямована на підготовку танкістів, - ГУР
19:38
Ілюстративне зображення російських військових
Окупанти намагалися наступати у напрямку Слов'янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити, - Генштаб ЗСУ
19:12
Сергій Аксьонов
Аксьонов вивіз свою родину з Криму, - Джемілєв
19:00
Ексклюзив
Глен Грант
РФ шукає можливості припинити вогонь, щоб зміцнити свої позиції, - військовий експерт Глен Грант
18:24
Ексклюзив
Запоріжжя
Ворог з РСЗВ дістає до околиць Запоріжжя,- депутат облради Лишенко
18:13
Харків. Літо 2022 року
Росіяни вдарили касетним "ураганом" по промзоні Харкова
17:58
Жозеп Боррель
ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз, - Боррель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV