З 9 квітня Нова Пошта тимчасово призупиняє роботу на Донеччині
З 9 квітня на Донеччині тимчасово не працюватиме Нова Пошта, забрати посилки у відділеннях можна 8 квітня
Про це йдеться на сайті Нової Пошти.
"З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.
Отримайте свої посилки та вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше у п’ятницю - 08.04.2022. У відділень буде скорочений день", - наголосили в повідомленні.
Також посилки можна безкоштовно переадресувати на будь-яке відділення чи поштомати в інших областях України. Зробити це можна через мобільний застосунок або трекінг на сайті Нової Пошти.
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