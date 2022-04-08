English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З 9 квітня Нова Пошта тимчасово призупиняє роботу на Донеччині

З 9 квітня Нова Пошта тимчасово призупиняє роботу на Донеччині

8 квітня, 2022 п'ятниця
13:41
війна з Росією Нова пошта

З 9 квітня на Донеччині тимчасово не працюватиме Нова Пошта, забрати посилки у відділеннях можна 8 квітня

Про це йдеться на сайті Нової Пошти.

"З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.
Отримайте свої посилки та вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше у п’ятницю - 08.04.2022. У відділень буде скорочений день", - наголосили в повідомленні.

Також посилки можна безкоштовно переадресувати на будь-яке відділення чи поштомати в інших областях України. Зробити це можна через мобільний застосунок або трекінг на сайті Нової Пошти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Нова пошта
Донеччина
посилки
Читайте також:
Дмитро Пєсков
7 квітня, 2022 четвер
Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
розконсервована російська техніка
7 квітня, 2022 четвер
Росія посилює пропаганду серед військових, окупанти бояться дзвінків з України і Білорусі, – розвідка
8 квітня, 2022 п'ятниця
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, пошкоджено обʼєкти інфраструктури, - ОВА
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 квітня
13:52
Найбільший банк Італії Intesa припинив кредитування в РФ
13:51
Голова Євроради Мішель про обстріл Краматорська: потрібно більше зброї для України та більше санкцій для РФ
13:47
"Будь-яка нова система потребує часу": міністерка внутрішніх справ Великої Британії вибачилася за затримку видачі віз українцям
13:44
Оновлено
Краматорськ обстріл
Окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, відомо про 39 загиблих і понад 100 поранених
13:43
вугілля поїзд
Ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт: ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти РФ
13:36
Михайло Подоляк
Ми хочемо отримати формульну гарантію безпеки, а не тимчасове перемир'я, яке стане відкладеною війною, - Подоляк
13:31
пошкодили газопровід
На Запоріжжі внаслідок обстрілу пошкоджені газопроводи, без газу залишились понад 62 тис. людей
13:22
Громадська ініціатива Євромайдан SOS розшукує волонтерів для документування російських військових злочинів
13:21
Посол ЄС в Україні повернеться до Києва, - Боррель
13:20
путін
Путін, імовірно, відмовився від спроб захопити Київ, - Міноборони США
13:17
"Люди укриваються на "Дружби народів", поки так звана "дружба народів" убиває їх": очільник метро Києва пропонує перейменувати 5 станцій
13:09
Еспресо Прямий 5 канал
Представники української наукової та культурної інтелігенції вимагають відновити цифрове мовлення Еспресо, Прямого і 5 каналу - Лист
13:01
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр вважає, що для Путіна потрібно скликати трибунал через воєнні злочини
13:01
Ексклюзив
русня орки солдат рф
Костянтин Москалець: Нелюди
13:00
Данія
Данія планує створити "українські містечка" для розміщення біженців
12:55
Миколаїв обстріл
На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів 7 квітня отримали поранення 12 людей, - облрада
12:54
Еммануель Макрон
Війна в Україні не припиниться в найближчі дні, - Макрон
12:37
Еспресо Прямий 5 канал
Відключення "Еспресо", "Прямого" та 5-го каналу: Медіарух та Комісія журналістської етики закликали Зеленського втрутитись
12:29
окупанти мінують
На Сумщині на російській протитанковій міні підірвався автомобіль "Сумиобленерго", є постраждалі, - голова ОДА
12:27
Ексклюзив
ППО ЗСУ
Великої ймовірності наступу з боку так званої ПМР не бачу, - Братчук
12:26
ні росії
Дедалі більше українців вважають, що відновлення дружніх відносин із росіянами неможливе, - опитування
12:24
Норвегія
Норвегія виділила фінансову допомогу поліції, яка допомагає українським біженцям
12:21
обстріл вокзалу Краматорська
"Не маючи сміливості протистояти на полі бою, цинічно знищують цивільних": Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж"
12:12
окупанти
На Запоріжжі росіяни викрали депутата облради Дудку
12:06
Оновлено
Одеса
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, пошкоджено обʼєкти інфраструктури, - ОВА
12:03
Львів флешмоб
У Львові біля будівлі колишнього Генконсульства РФ провели флешмоб, щоб привернути увагу світу до злочинів росіян в Україні
11:50
Маріо Драґі
Прем'єр-міністр Італії звинуватив РФ у масових убивствах українців у відповідь на претензії Захарової щодо запровадження санкцій проти Росії
11:45
Для притулку українських біженців запропонували садибу XVIII століття на півдні Ірландії
11:28
Урсула фон дер Ляйєн
Президентка Єврокомісії, голова дипломатії ЄС та прем'єр Словаччини вирушили до Києва
11:23
Ексклюзив
білоруські військові
Російські військові в Білорусі скуповують все золото, ходять по барах, ґвалтують людей – вже є докази зґвалтування дівчат, – засновниця ГО "Білоруський Майдан"
11:05
Національний музей Литви збирає гроші для збереження українських експонатів
11:01
діти війна жертви
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 169 дітей, понад 306 зазнало поранень, - ювенальні прокурори
10:49
арест
Побив волонтера, стріляв із автомата: на Вінниччині затримали мера Немирова Віктора Качура
10:49
На Чернігівщину вирушають додаткові групи для розмінування території, - очільник ОВА
10:45
канали
"Тільки єдиною інформполітикою вдасться наблизити спільну Перемогу": колективи "Еспресо", "Прямого" і 5-го каналу звернулися до Зеленського щодо вимкнення з ефіру
10:35
евакуація
Окупанти обстрілюють Попасну й Гірське попри домовлений "режим тиші" для евакуації людей, - Луганська ОВА
10:27
Ексклюзив
Війна в Україні
Українцям важливо розуміти, що в нас йде життя, в якому присутня війна, а не навпаки, - військовий психолог
10:25
Запоріжжя
На Запоріжжі окупанти заборонили чоловікам виїзд із окупованої території та проводять примусову мобілізацію, - ОВА
10:16
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 8 квітня працюють дев'ять мініярмарків
10:06
Ексклюзив
газопровод
Чи поетапно, чи одразу – але є незворотний рух щодо відмови країн світу від російської нафти та газу, – політолог-міжнародник
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV