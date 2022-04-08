З 9 квітня Нова Пошта тимчасово призупиняє роботу на Донеччині

Про це йдеться на сайті Нової Пошти.



"З 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу відділень у Донецькій області.

Отримайте свої посилки та вантажі, які вже прибули до відділень, якомога раніше у п’ятницю - 08.04.2022. У відділень буде скорочений день", - наголосили в повідомленні.



Також посилки можна безкоштовно переадресувати на будь-яке відділення чи поштомати в інших областях України. Зробити це можна через мобільний застосунок або трекінг на сайті Нової Пошти.

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