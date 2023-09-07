З аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя вилетів іранський транспортний літак, - ЗМІ
Із аеропорту Сімферополя, закритого від початку повномасштабного вторгнення РФ, вилетів іранський транспортний літак
Про це повідомляють Крим.Реалії, з посиланням на дані сервісу авіаперельотів Flightradar24.
Транспортний літак IL-76TD із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09. Наразі борт вже залетів на територію Росії. За даними цього ж сервісу, цей літак 4 вересня з Тегерану відправився до Москви.
Відзначимо, що аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російська армія намагалася атакувати безпілотниками Сумщину та Одещину. Сили ППО знищили в небі над Україною 25 "шахедів" з 33-х. Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ їх запускали з північного, південно-східного та південного напрямків. Тобто, не виключено, що з території Криму. А літак якраз міг доставляти дрони для окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе