З аеропорту тимчасово окупованого Сімферополя вилетів іранський транспортний літак, - ЗМІ

Про це повідомляють Крим.Реалії, з посиланням на дані сервісу авіаперельотів Flightradar24.

Транспортний літак IL-76TD із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09. Наразі борт вже залетів на територію Росії. За даними цього ж сервісу, цей літак 4 вересня з Тегерану відправився до Москви.

Відзначимо, що аеропорт Сімферополя закрито для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.