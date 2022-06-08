З Аргентини до Польщі прибув п'ятий гумвантаж для України
З Аргентини до Варшави 1 червня прибуло 11 тонн гумвантажу до України, який потім відправлять до місця призначення
Про це повідомило посольство України в Аргентині у фейсбуці.
"П’ятий вантаж гуманітарної допомоги для України прибув 1 червня 2022 року до аеропорту Варшави і згодом буде відправлений Державним агентством стратегічних резервів Польщі в Україну за місцем призначення", - зазначили у відомстві.
Доставити вантаж допомогли Аргентинське агентство міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги - "Білі Шоломи", місцеві компанії й організації, а також підприємець і пілот Енріке Піньєйро, який вкотре здійснив трансатлантичне перевезення.
"Із загального обсягу в 45 тон аргентинської гуманітарної допомоги для Україні, відправленої з березня 2022 року, п’ятий вантаж складається із майже 11 тон різноманітних продуктів харчування, зокрема рибних консервів, фасованої квасолі, нуту тощо, і буде розподілений в Україні серед населення регіонів, які найбільше постраждали від жорстокої і нищівної збройної агресії Росії проти Української держави", - наголосили в посольстві.
- 13 квітня на тлі повномасштабної війни проти України Аргентина припинила постачати літій до РФ.
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