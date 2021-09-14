З білоруських підручників історії прибрали згадування про першого очільника країни Шушкевича та нобелівську лауреатку Алексієвич
У нових підручниках з історії Білорусі для 11-го класу шкіл немає згадування про першого керівника країни Станіслава Шушкевича і лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Шушкевич і Алексієвич після виборів 2020 року виступили з різкою критикою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
У 11-му класі вивчається історія з кінця 19-го століття до початку 21-го століття
Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу.
Алексієвич на початку 21-го століття стала найвідомішою білоруською письменницею, отримавши за свої книги багато світових премій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе