З білоруських підручників історії прибрали згадування про першого очільника країни Шушкевича та нобелівську лауреатку Алексієвич

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Шушкевич і Алексієвич після виборів 2020 року виступили з різкою критикою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У 11-му класі вивчається історія з кінця 19-го століття до початку 21-го століття



Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу.

Алексієвич на початку 21-го століття стала найвідомішою білоруською письменницею, отримавши за свої книги багато світових премій.