З братами Кличками на обкладинці: журнал The Ring присвятив нове число боксерам, які пішли воювати за Україну

Про це повідомляє The Ring у Instagram.

Назва журналу в новому числі виконана у кольорах українського прапора, а на його обкладинці зображені Володимир та Віталій Кличко.

"Після вторгнення Росії багато видатних українських боксерів взялися за зброю, щоб битися разом зі своїми земляками", - йдеться у анонсі нового номера журналу.

Часопис The Ring виходить з 1922 року та вважається найавторитетнішим у світі виданням про бокс.



30 березня брати Клички з'явилися на обкладинці польського Newsweek.

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