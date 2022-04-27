З братами Кличками на обкладинці: журнал The Ring присвятив нове число боксерам, які пішли воювати за Україну
Американський журнал The Ring присвятив нове число українським боксерам, які стали на захист Батьківщини під час повномасштабної російської агресії
Про це повідомляє The Ring у Instagram.
Назва журналу в новому числі виконана у кольорах українського прапора, а на його обкладинці зображені Володимир та Віталій Кличко.
"Після вторгнення Росії багато видатних українських боксерів взялися за зброю, щоб битися разом зі своїми земляками", - йдеться у анонсі нового номера журналу.
Часопис The Ring виходить з 1922 року та вважається найавторитетнішим у світі виданням про бокс.
- 30 березня брати Клички з'явилися на обкладинці польського Newsweek.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.99
Купівля 30.99Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.18
- Актуальне
- Важливе