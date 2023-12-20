З часів Другої світової війни ніхто не проводив мобілізацію: командир групи 4-ї БрОП про розроблення алгоритму підготовки війська

Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо.

"Зараз у нас проходить найбільша війна в Європі з часів Другої світової й мобілізація нам однозначно потрібна подобається це комусь чи не подобається. Можна багато чути порад від наших громадян, як її проводить, від наших європейських колег, але насправді з часів Другої світової війни ніхто цю мобілізацію не проводив. Ми чекаємо мобілізацію, в першу чергу ми чекаємо мобілізацію, щоб встигнути, найголовніше, навчити особовий склад", - підкреслив військовий.

За словами Сідоріна, має бути спеціальний алгоритм мобілізації, аби чоловіків не відправляли одразу на фронт, а спочатку гарно навчали: "У нас у четвертій бригаді відпрацьований механізм підготовки особового складу, який до нас мобілізований, потім він відповідно поповнює підрозділи після підготовки на полігоні".

"Щодо демобілізації, то наша бригада в більшості своїй складається з мобілізованих. Вони були вчителями, бізнесменами, водіями, продавцями - зараз це воїни, герої, золоті люди. Питання: якщо ми зараз їх демобілізуємо, прийдуть недосвідчені, необстріляний особовий склад і буде зазнавати втрат більше, ніж вони спільно будуть виконувати завдання на полі бою. Тобто спочатку потрібно передати досвід і дати людям відпочити й дивитися по ситуації, яка складається. Про демобілізацію поки що говорити рано", - підсумував командир Батальйонно-тактичної групи.