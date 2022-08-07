З Донеччини у Кропивницький прибув черговий евакуаційний потяг

Як повідомляє ДСНС, 7 серпня до обласного центру прибула чергова група людей, які виявили бажання евакуюватись до Кіровоградської області.

На залізничному вокзалі у місті Кропивницький на них чекали психологи та особовий склад ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

"Рятувальники допомогли людям висадитися з потяга та донести речі до автобусів, оскільки серед тих, хто прибув з Донеччини, є жінки, діти, люди похилого віку та маломобільні громадяни. Необхідну психологічну допомогу змогли отримати діти й дорослі, які цього потребували. Безпосередньо на вокзалі рятувальники встановили намети: з ліжками - для відпочинку, для волонтерів та для психологів. Також тут пригощали гарячим чаєм з польової кухні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 2 серпня, у Кропивницький прибув першій потяг з переселенцями

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