З Донеччини у Кропивницький прибув черговий евакуаційний потяг
Триває обов’язкова евакуація людей з Донеччини
Як повідомляє ДСНС, 7 серпня до обласного центру прибула чергова група людей, які виявили бажання евакуюватись до Кіровоградської області.
На залізничному вокзалі у місті Кропивницький на них чекали психологи та особовий склад ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.
"Рятувальники допомогли людям висадитися з потяга та донести речі до автобусів, оскільки серед тих, хто прибув з Донеччини, є жінки, діти, люди похилого віку та маломобільні громадяни. Необхідну психологічну допомогу змогли отримати діти й дорослі, які цього потребували. Безпосередньо на вокзалі рятувальники встановили намети: з ліжками - для відпочинку, для волонтерів та для психологів. Також тут пригощали гарячим чаєм з польової кухні", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вранці, 2 серпня, у Кропивницький прибув першій потяг з переселенцями
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