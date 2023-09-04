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OPINION

З другої спроби таки заміна міністра оборони

Тетяна Ніколаєнко
4 вересня, 2023 понедiлок
08:02
Погляд Тетяна Ніколаєнко

Я належу до тих людей, які вважають, що заміна міністра взагалі не панацея. Особливо, якщо кандидат дружить з Єрмаком

"Вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров" (сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 вересня, - Ред.).

Я належу до тих людей, які вважають, що заміна міністра взагалі не панацея. Особливо, якщо кандидат дружить з Єрмаком. 

Чому? Наведу кілька пунктів. 

Якщо вже вчора не змінити підходи до правил закупівлі харчування і не пробувати закупати як воду окремі харчові групи, то там будуть на арені все ті ж. 

Монополія Талана на берці така, що там можна змінити щось, тільки змінивши ТУ на підошву. Але все складно і від литої ніхто не відмовиться, а я не готова ставати лобісткою Валтекса (він поки один збирався зайти). І навряд чи хтось ще купуватиме за сотні тисяч станки, щоб зіграти в цю гру. 

Ринок зброї… Про нього ніхто не буде кричати, як про куртки і яйця. Просто на ранок можна не прокинутись. Але останній місяць там відбувається досить специфічна "реформація" ринку. Татаров-стайл. Просто фігуранти ще чомусь делікатно мовчать. А ті, хто скоро отримає монополію влади, вже неделікатно приміряються, як наварити якщо не у два, то хоч в півтора раза. 

Ну бо Андрію Борисовичу ще вибори проводити, з фармвілем партій. На відбудові стільки не візьмеш… Брешу, звісно. 
Завдяки кримськотатарським звʼязкам і вхожості до конгресменів, Умєров напевно прогнозовано позитивно сприйнятий у Штатах. Від себе особисто ставлю кандидату в міністри + за намір щодо земель аграрної академії наук. 

Рустем Умеров

Фото: rfe

А от з обороною я ще пильно подивлюсь, як майбутній міністр прочитає таблиці по чинних контрактах і які висновки зробить.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

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Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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