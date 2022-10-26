З каналу Рада звільнять частину працівників, можливо, до 40%, - керівник
Керівник парламентського каналу Рада Вадим Перенчук повідомив, що установу очікує реорганізація і частина співробітників втратять роботу
Про це він сказав у коментарі "Главкому".
Він зазначив, що скорочення стосуватиметься першою чергою творчих і технічних працівників. Перенчук зауважив, що такий процес відбувається загалом у державному секторі, зокрема, Кабінеті міністрів, апараті Верховної Ради та інших органах влади.
"У штаті каналу нараховується 78, а фактично працює 70 людей. Скорочення може стосуватися 30-40% співробітників. Точну кількість зараз важко визначити. Загалом реорганізація має завершитися до кінця поточного року", – пояснив Перенчук.
Також він відзначив, що з початку повномасштабного вторгнення "Раді" зменшили фінансування більш ніж на 60%.
"Секвестр видатків почався у квітні. Цьогорічні заплановані капітальні видатки у розмірі 320 млн грн зменшено на 60% (залишилося близько 140-150 млн грн), а поточні – на 10% (з 58 млн грн до 50 млн грн)", – заявив Вадим Перенчук.
- З 15 грудня 2021 року телеканал Рада вийшов в етер в оновленому форматі - мовник з парламентського став інформаційним.
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