З Києво-Печерської лаври вигнали монаха, який відмовився згадувати путінського патріарха Гундяєва під час богослужіння, - священик УПЦ (МП)

Про це повідомив у Facebook священик УПЦ (МП) Петро Семащук.



"Митрополит Павло (Лебідь) вигнав з Києво-Печерської лаври ієромонаха Симона (Новікова) за те, що він під час богослужіння не згадав ім'я патріарха Кирила (Гундяєва)", - написав Петро Семащук.



Священик зазначив, що монахи лаври пропонували припинити згадувати Гундяєва під час богослужінь, але митрополит Павло відмовив їм у цій ініціативі.



"Відомо, що братія Лаври ще на початку війни пропонувала не згадувати за богослужіннями в Лаврі ім'я патріарха, однак намісник лаври владика Павло категорично відмовився це робити і принципово настояв на тому, щоб поминати Кирила (Гундяєва) як "великого Господина і Отця", - написав Семащук.



Наприкінці квітня митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) заявив , що у Києво-Печерській лаврі можливий переворот через невдоволення монахів проросійською позицією керівництва закладу."Близько 60% насельників Києво-Печерської лаври поділяють засудження агресії Росії. Вони не хочуть поминати патріарха Кирила, а хто цього не робить, "отримує на горіхи" від владики Павла. Але братія має проукраїнську позицію. Імовірно, що найближчим часом усередині лаври можливий переворот. Монахи не підтримують проросійської позиції свого керівництва, це факт. Тож можуть попросити старе керівництво піти й обрати собі нове", - сказав Драбинко.Крім того, у квітні митрополит ПЦУ Епіфаній у інтерв'ю LB.ua заявив, що близько половини монахів Києво-Печерської лаври готові перейти до ПЦУ."Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини. Коли буде абсолютна більшість, вони приймуть рішення перейти, доєднатися (до ПЦУ. - ред.), а оскільки це майно (лавра - ред.) належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розв'яже це питання", - сказав Епіфаній.У березні в УПЦ (МП) заявили, що 15 єпархій перестали поминати патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) через його підтримку війни з Україною.