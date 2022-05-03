English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство З Києво-Печерської лаври вигнали монаха, який відмовився згадувати путінського патріарха Гундяєва під час богослужіння, - священик УПЦ (МП)

З Києво-Печерської лаври вигнали монаха, який відмовився згадувати путінського патріарха Гундяєва під час богослужіння, - священик УПЦ (МП)

3 травня, 2022 вiвторок
19:10

У понеділок, 2 травня, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) вигнав із Києво-Печерської лаври ієромонаха Симона (Новікова), який під час богослужіння не згадав ім'я патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва)

Про це повідомив у Facebook священик УПЦ (МП) Петро Семащук.

"Митрополит Павло (Лебідь) вигнав з Києво-Печерської лаври ієромонаха Симона (Новікова) за те, що він під час богослужіння не згадав ім'я патріарха Кирила (Гундяєва)", - написав Петро Семащук.

Священик зазначив, що монахи лаври пропонували припинити згадувати Гундяєва під час богослужінь, але митрополит Павло відмовив їм у цій ініціативі.

"Відомо, що братія Лаври ще на початку війни пропонувала не згадувати за богослужіннями в Лаврі ім'я патріарха, однак намісник лаври владика Павло категорично відмовився це робити і принципово настояв на тому, щоб поминати Кирила (Гундяєва) як "великого Господина і Отця", - написав Семащук.
 


Наприкінці квітня митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) заявив, що у Києво-Печерській лаврі можливий переворот через невдоволення монахів проросійською позицією керівництва закладу.

"Близько 60% насельників Києво-Печерської лаври поділяють засудження агресії Росії. Вони не хочуть поминати патріарха Кирила, а хто цього не робить, "отримує на горіхи" від владики Павла. Але братія має проукраїнську позицію. Імовірно, що найближчим часом усередині лаври можливий переворот. Монахи не підтримують проросійської позиції свого керівництва, це факт. Тож можуть попросити старе керівництво піти й обрати собі нове", - сказав Драбинко.

Крім того, у квітні митрополит ПЦУ Епіфаній у інтерв'ю LB.ua заявив, що близько половини монахів Києво-Печерської лаври готові перейти до ПЦУ.

"Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини. Коли буде абсолютна більшість, вони приймуть рішення перейти, доєднатися (до ПЦУ. - ред.), а оскільки це майно (лавра - ред.) належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розв'яже це питання", - сказав Епіфаній.

У березні в УПЦ (МП) заявили, що 15 єпархій перестали поминати патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) через його підтримку війни з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
РПЦ
Києво-Печерська Лавра
УПЦ (МП)
Читайте також:
Путін
3 травня, 2022 вiвторок
Голова української розвідки щодо можливості приєднання "Л/ДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі
Олаф Шольц
1 травня, 2022 неділя
Шольц назвав цинічними поради Україні захищатися від РФ без зброї
Сергій Лавров
2 травня, 2022 понедiлок
"Найзапекліші антисеміти": Лавров розгнівав МЗС Ізраїлю коментарем про євреїв
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.16
    Купівля 31.16
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.73
    Продаж 33.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
3 травня
19:10
ірпінь
Окупанти застосовували в Ірпені "іскандери" та шрапнельні снаряди, 70% міста пошкоджено: Венедіктова про розслідування злочинів РФ на Київщині
19:05
Дефолт скасовується, інвестори отримали виплати за боргом РФ, - Bloomberg
19:02
ООС, Авдіївка
Окупанти обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці: щонайменше 10 загиблих та 15 поранених
18:48
Джонсон під час виступу у присутності Зеленського нагадав про важливість свободи слова та вільних ЗМІ
18:33
тероборона
ВР дозволила теробороні виконувати завдання в районах бойових дій
18:28
Ексклюзив
корабль із зерном
Обстріли елеваторів і блокування портів - це боротьба Росії з Україною як із конкурентом на ринку зерна, - економіст Пендзин
18:16
розмінування міна
ООН планує розгорнути місію з розмінування в Україні, - МВС
17:59
обстріл з міномета
Мінометний обстріл Сумщини відбувався з території Росії, – Держприкордонслужба
17:57
Ірина Верещук
Голову Чорнобаївки та його заступника захопили у полон,- Верещук
17:55
постачання газу
Греція почала будівництво терміналу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ
17:52
газ
ЄС до кінця року на дві третини скоротить споживання російського газу, - Єврокомісія
17:42
Латвія
"Віддячити всім, хто допомагає українцям": уряд Латвії пропонує запровадити пільги для людей, які прихистили біженців
17:39
Кіпр
Посольство Кіпру повертається до роботи у Києві
17:30
До Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди
17:29
Золтан Ковач
Угорщина назвала брехнею заяву Данілова про обізнаність Будапешта щодо планів РФ напасти на Україну і намір забрати частину території
17:19
Макрон Путін
Путін дві години розмовляв з Макроном та заявив, що РФ відкрита до діалогу з Україною
17:09
Казахстан солдати
Казахстан не планує відправляти війська до України в рамках ОДКБ
16:59
ЗСУ знищили
Ціною власного життя: 70-річна жителька Київщини допомогла ЗСУ знищити понад 100 одиниць важкої техніки ворога
16:53
економіка росия рубль
Росія 4 травня може оголосити дефолт, - Bloomberg
16:52
ізраїль україна
Ізраїль після антисемітських заяв Лаврова збільшить допомогу Україні, - ЗМІ
16:41
Олексій Ковальов
Добровільно спілкувався з військовими РФ на окупованій території: нардепа Ковальова виключили з фракції "Слуги Народу"
16:28
VR Group
Фінська VR Group розриває контракти на залізничні перевезення із російською стороною
16:22
Крістіна Квін
США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів, - Квін про вимкнення з Т2 Еспресо, П'ятого та Прямого каналів
15:53
окупанти
Вилучення телефонів і затримання на 30 днів: терористи "ЛНР" заборонили людям в окупації спілкуватися з жителями вільних територій
15:45
Ексклюзив
піротехник розмінування ДСНС мінер
Минулої доби на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині знешкодили 1424 боєприпаси, серед яких 3 авіабомби,- ДСНС
15:42
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер вигадав, як примусити Ф'юрі битися з переможцем бою Усик - Джошуа
15:42
Олег Царьов
Екснардеп Царьов заочно отримав 12 років ув'язення за заклики до створення Новоросії, вирок можуть змінити на довічне
15:38
Міністерці внутрішніх справ Великої Британії загрожують судові позови через візи для українських біженців, - The Guardian
15:10
Джонсон виступив перед Верховною Радою
Протикорабельні ракетні системи Brimstone, радари та пакет допомоги на £300 млн. Джонсон виступив перед Верховною Радою
15:08
На Луганщині окупанти розстріляли приватні будинки Попаснянської громади, попередньо без жертв, - Гайдай
15:07
Азовсталь
Окупанти штурмують "Азовсталь", захисники Маріуполя просять Зеленського вжити заходів
15:04
Ексклюзив
Микола Маломуж
Захід не стримував Росію ефективно і країна-агресорка знахабніла, окупантам треба вказати місце, залучивши весь світ, - генерал Маломуж
15:01
Верховна Рада України
Депутати підтримали закон про заборону діяльності проросійських партій
14:38
Джо Байден
Привернути увагу до військової допомоги Україні та активізувати виробництво. Байден відвідає завод, який випускає Javelin
14:27
Британець привіз до прикордонного міста поруч з Україною понад 7 тис. плюшевих ведмедів для дітей-біженців
14:24
Оновлено
Харків
Окупанти обстрілюють центр Харкова, Павлове Поле та Олексіївку, громадян просять не виходити з укриттів
14:17
Макс Левін
Вбитий окупантами фоторепортер Макс Левін отримав посмертно відзнаку Премії імені Георгія Ґонґадзе
14:11
евакуація окупант
Окупанти блокують евакуацію 2 тис. маріупольців, які дісталися до Бердянська на власних авто, – мер Маріуполя
13:57
Петер Сійярто
Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту
13:57
Рада
Рада підтримала звернення до США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV