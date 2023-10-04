З квітня до безпечних регіонів України примусово евакуювали 856 дітей
З квітня 2023 року станом на 4 жовтня з небезпечних населених пунктів Донеччини, Харківщини та Запорізької області до безпечних регіонів України в межах примусової евакуації перемістили 856 дітей
Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Рішення були ухвалені обласними військовими адміністраціями за погодженням з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану з метою захисту дітей", - йдеться у повідомленні.
З 34 населених пунктів Донеччини до безпечних регіонів під час трьох примусових евакуацій евакуйовано 524 дитини із супроводжуючими.
На Харківщині у квітні-травні з 17 населених пунктів Куп'янського району евакуювали 79 дітей з їхніми батьками, а в липні-серпні з Вовчанська та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району перемістили 194 дитини.
На Запоріжжі в серпні-вересні з селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району евакуювали 59 дітей з супроводжуючими особами.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів, а на Запоріжжі - з 5 населених пунктів.
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