З квітня до безпечних регіонів України примусово евакуювали 856 дітей

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рішення були ухвалені обласними військовими адміністраціями за погодженням з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану з метою захисту дітей", - йдеться у повідомленні.

З 34 населених пунктів Донеччини до безпечних регіонів під час трьох примусових евакуацій евакуйовано 524 дитини із супроводжуючими.

На Харківщині у квітні-травні з 17 населених пунктів Куп'янського району евакуювали 79 дітей з їхніми батьками, а в липні-серпні з Вовчанська та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району перемістили 194 дитини.

На Запоріжжі в серпні-вересні з селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району евакуювали 59 дітей з супроводжуючими особами.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів, а на Запоріжжі - з 5 населених пунктів.