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У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА

27 вересня, 2023 середа
12:19
Війна з Росією

З п'яти населених пунктів Запорізької області, які розташовані поблизу зони бойових дій, евакуювали всіх дітей

Про це повідомив заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко в етері "Радіо Свобода".

Зазначається, що мова йде про місто Гуляйполе, села Преображенка та Новопавлівка у Пологівському районі, а також про Степногірськ Василівського району. Крім цього, усіх дітей також вивезли і з села Єгорівка Пологівського району.

Загалом, за даними очільника ОВА, з вищезазначених населених пунктів вивезли 59 дітей.

"Там ми повністю відпрацювали і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями. По Степногірську також дуже чітко все відпрацьовано. На даний час жодної сім’ї з дітьми там немає. І взагалі там по цивільному населенню також така от ситуація в нас", - сказав Мироненко.

За його словами, станом на 22 вересня зі Степногірська до міста Запоріжжя виїхали 82 людини, 39 з яких – діти. Нині у селищі немає жодного мешканця. Тим часом з сіл Преображенка, Єгорівка, Гуляйполя та Новопавлівка вивезли 47 людей, з них 20 - це діти.

Евакуація дітей із прифронтових регіонів: що відомо

У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.

Згодом через постійні ворожі обстріли на Харківщині також оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.

5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали ще 130 дітей.

13 серпня очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що Рада оборони області вирішила звернутися до уряду щодо примусової евакуації родин з дітьми з лінії фронту.

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомив, що процедура примусової евакуації дітей з-під обстрілів існує, немає ухваленого політичного вольового рішення забирати їх у батьків.

22 серпня українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію усіх мирних мешканців.

Також згодом начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах Донецької області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.

Тим часом 29 серпня, у п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. За це проголосували на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Суспільство
Україна
окуповані території
Запорізька область
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