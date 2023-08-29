З п'яти населених пунктів Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Зазначається, проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками відбудеться в окремих населених пунктах Василівського та Пологівського районів Запорізької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій.



Зокрема, йдеться про місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 членів сімей, які супроводжуватимуть малолітніх.



Крім того, запланована евакуація й маломобільних людей, які не можуть самостійно виїхати. Обласна влада безоплатно надає транспорт та місця розміщення.

Як зазначив очільник Запорізької ОВА Юрія Малашко, дітей з батьками передусім будуть евакуйовувати у місто Запоріжжя та Запорізький район. За його словами, завдяки співпраці з волонтерськими організаціями та міжнародними фондами, евакуйованим сім’ям пропонують виїхати в більш безпечні території чи навіть за кордон.

Евакуація дітей із прифронтових регіонів: що відомо

У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.

Згодом через постійні ворожі обстріли на Харківщині також оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.

5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали ще 130 дітей.

13 серпня очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що Рада оборони області вирішила звернутися до уряду щодо примусової евакуації родин з дітьми з лінії фронту.

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко повідомив, що процедура примусової евакуації дітей з-під обстрілів існує, немає ухваленого політичного вольового рішення забирати їх у батьків.

22 серпня українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію усіх мирних мешканців.

Також згодом начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах Донецької області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.