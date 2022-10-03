З листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову допомогу
З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн
Про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук в прямому ефірі на одному з телеканалів.
Вона розповіла, що наразі мешканці звільнених населених пунктів отримують як гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму,- так і фінансову підтримку.
"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", - повідомила Ірина Верещук.
Мінреінтеграції також нагадує, що наразі на звільнених Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт., в рамках якого громадяни, які мешкали там на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.
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