З Луганщини евакуювали майже 2,7 тис. осіб, – голова ОВА
З Луганської області у суботу, 2 квітня, евакуювали майже 2 тисячі 700 осіб. Цього разу евакуйовували людей знову під обстріли окупантів
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Відомо, що 2 квітня з Гірської громади вивезли 280 осіб, із Кремінної – 118, 60 жителів з Рубіжного та 20 виїхали власним транспортом. З Попасної евакуювали 25 осіб, із Сєвєродонецька – 341 людину, з Лисичанська та прилеглих міст і сіл – близько 1 тис. 800.
Евакуація проводилася під ворожими обстрілами.
"З орками неможливо домовлятися. Росіяни умисно гатять під час евакуації. Прилітає поблизу місць збору людей. На щастя, всі цілі", – заявив голова ОВА.
Для тих, хто залишився, завезли декілька тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Патрульні поліцейські вже почали їх розвозити по бомбосховищах.
- 1 та 2 квітня окупанти обстріляли 31 об'єкт на Луганщині та поранили одну людину, кількість загиблих встановлюють.
- На Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових.
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