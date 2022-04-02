З Луганщини евакуювали майже 2,7 тис. осіб, – голова ОВА

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Відомо, що 2 квітня з Гірської громади вивезли 280 осіб, із Кремінної – 118, 60 жителів з Рубіжного та 20 виїхали власним транспортом. З Попасної евакуювали 25 осіб, із Сєвєродонецька – 341 людину, з Лисичанська та прилеглих міст і сіл – близько 1 тис. 800.

Евакуація проводилася під ворожими обстрілами.

"З орками неможливо домовлятися. Росіяни умисно гатять під час евакуації. Прилітає поблизу місць збору людей. На щастя, всі цілі", – заявив голова ОВА.

Для тих, хто залишився, завезли декілька тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Патрульні поліцейські вже почали їх розвозити по бомбосховищах.

1 та 2 квітня окупанти обстріляли 31 об'єкт на Луганщині та поранили одну людину, кількість загиблих встановлюють.

На Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових.