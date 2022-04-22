З Луганщини під російськими обстрілами евакуювали 70 людей, - Гайдай
22 квітня з Попасної евакуювали 25 людей, із Лисичанська - 45, до Рубіжного автобус не доїхав, оскільки росіяни порушують режим "тиші"
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного - почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля", - зазначив Сергій Гайдай.
Евакуаційним автобусом керував учитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади. Крім того, він привіз до Попасної гуманітарну допомогу.
"Ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра", - додав очільник ОВА.
- 22 квітня планували евакуювати мешканців Лисичанська, Свєвєродонецька, Попасної, Рубіжного та Гірської громади. Хотіли вивезти літніх людей, яким важко пересуватися самостійно.
- Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше повідомила, що через обстріли російських військових 22 квітня не працюватимуть гуманітарні коридори.
- Росіяни обстріляли Рубіжне під час евакуації.
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