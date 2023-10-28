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Головна Культура "З любов'ю, без шароварщини і кліше про українську культуру з людським обличчям": Професорка НаУКМА Довга про проєкт "УКультура"
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"З любов'ю, без шароварщини і кліше про українську культуру з людським обличчям": Професорка НаУКМА Довга про проєкт "УКультура"

28 жовтня, 2023 субота
16:51
Культура Україна, прапор, Батьківщина мати

Професорка культорології НаУКМА та засновниця проєкту "УКультура" Лариса Довга розповіла про засади нового навчального проєкту про українську культуру

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Наш проєкт називається "УКультура" і це інновацій освітній портал, який має на меті поширення знань про українську культуру, знань, які передаються професійними дослідниками й дослідницями, але у популярніший та доступнішій формі, ніж їхні наукові праці", - зазначила вона.

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Довга додала, що гаслом проєкту є - "З любов'ю, без шароварщини й кліше про українську культуру з людським обличчям".

"Ми розповідаємо про українську культуру, як про культуру успішну, креативну і модерну. Наша платформа дає безплатний доступ до відео лекцій, до відео інтерв'ю та бібліотеки. У захопливих та змістовних лекціях та інтерв'ю провідні знавці й знавчині з різних наукових сфер, які досліджують українську культуру, розкривають найбільш різноманітні аспекти історії української культури й сучасності, й навіть інколи прогнозуємо, чого б ми хотіли очікувати в майбутньому", - зауважила культорологиня.

Зокрема вона також розповіла, що лекції, які розміщені на цій платформі наразі є першим і єдиним в Україні курсом з історії української культури в цифровому форматі, який повністю відповідає програмі та вимогам Міносвіти й буде використовуватися студентами та викладачами як навчальний посібник для вищих навчальних закладів.

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Суспільство
Україна
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