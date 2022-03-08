Російські окупанти обстріляли автобус із біженцями з Макарова
З метою поповнення втрат: РФ під виглядом навчальних зборів здійснює приховану мобілізацію, - Генштаб
Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. РФ, щоби поповнити свої втрати, здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також з метою припинення відтоку особового складу військове керівництво ЗС РФ заборонило розривання контрактів на проходження військової служби
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.Як зазначається, на Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.
Водночас на Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.
Також угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.
Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.
На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.
На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.
"За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби", - повідомили у Генштабі.
Крім того, окупанти з метою посилення угруповання військ на напрямку Києва планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").
"В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі. Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований", - додали в Генштаб Збройних Сил.
- Нагадаємо, на Житомирщині взяли в полон колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік ворога.
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