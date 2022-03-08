На Житомирщині взяли в полон колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік ворога

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Еспресо.TV.



"СБУ масово затримує зрадників, які зараз повернулися до України у складі російських військ. Майор, заступник командира батальйону, громадянин України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога, зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Волині затримали колишнього "беркутівця", який за наказом ФСБ намагався вступити до лав тероборони.

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Вже у березні 2014 року окупант отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій."Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014", - наголосили в СБУ.