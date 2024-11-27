У Defense Express назвали причину появи неякісних мін для потреб ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Міністерстві оборони вже офіційно повідомили, що проблема була в партії не мін, які відправили на фронт. Проблема була у вишибних зарядах. Тобто, для того, щоб міна вилетіла з міномета використовується вишибний заряд. Це в будь-якому випадку є частиною боєприпасу, але ось ті мішечки з вишибним зарядом та порохом мали проблеми. Причина цього точно має бути встановлена. Є ймовірність того, що вони могли просто відсиріти, або їх неправильно зберігали. Є інформація, що партію вилучили й відправили виробнику, який має її замінити та не допустити повторення історії", - пояснив Катков

Експерт наголосив, що ЗСУ отримують якісні міни, а історія з постачанням партії бракованих мін вже закрита. За його словами, неякісні вишибні заряди просто замінили на закордонні й міни вже працюють на фронті.

"Україна використовує міни не тільки вітчизняного виробництва. У ЗСУ є нормальні міни, в яких замінили вишибні заряди на закордонні й все працює. Це інформація, яка є у відкритих джерелах. Тому, як мені здається, вся ця історія з постачанням неякісних мін вже закрита", - додав він.