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У Defense Express назвали причину появи неякісних мін для потреб ЗСУ

Віталій Бесараб
27 листопада, 2024 середа
16:54
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Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що проблема була не в самих мінах, які відправили на фронт для ЗСУ, а у вишибних зарядах, які мали дефект

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Міністерстві оборони вже офіційно повідомили, що проблема була в партії не мін, які відправили на фронт. Проблема була у вишибних зарядах. Тобто, для того, щоб міна вилетіла з міномета використовується вишибний заряд. Це в будь-якому випадку є частиною боєприпасу, але ось ті мішечки з вишибним зарядом та порохом мали проблеми. Причина цього точно має бути встановлена. Є ймовірність того, що вони могли просто відсиріти, або їх неправильно зберігали. Є інформація, що партію вилучили й відправили виробнику, який має її замінити та не допустити повторення історії", - пояснив Катков

Експерт наголосив, що ЗСУ отримують якісні міни, а історія з постачанням партії бракованих мін вже закрита. За його словами, неякісні вишибні заряди просто замінили на закордонні й міни вже працюють на фронті.

"Україна використовує міни не тільки вітчизняного виробництва. У ЗСУ є нормальні міни, в яких замінили вишибні заряди на закордонні й все працює. Це інформація, яка є у відкритих джерелах. Тому, як мені здається, вся ця історія з постачанням неякісних мін вже закрита", - додав він.

  • Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом. 
  • Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.
  • Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.
     
Теги:
Україна
зброя
Міністерство оборони
ЗСУ
ВПК
Військові новини
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