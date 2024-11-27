"Ваучер на навчання": на наступний рік на програму від Служби зайнятості запланували 300 млн грн

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає Укрінформ.

"Цього року планується, що програма за ваучерами буде профінансована в обсязі 250-270 млн грн. На наступний рік ми плануємо навіть трішки збільшити, до 300 млн грн", - розповіла Жовтяк.

Зазначається, що наразі максимальна сума ваучера на навчання становить 10 прожиткових мінімумів, що дорівнює 30 280 грн. Якщо вартість навчання перебільшує розмір компенсації від держави, цю різницю здобувач освіти оплачує самостійно.

В середньому вартість ваучера становить 14-15 тис. грн в залежності від спеціальності.

"Найдорожча – психологія. Наприклад, у Києві складно найти навчальний заклад, де вистачить 30 тис. грн на навчання цій спеціальності. Але люди беруть ваучери і доплачують самостійно", - додала директорка Служби зайнятості.

Наразі за програмою перекваліфікації від ДСЗУ можна пройти навчання 155 професіям та спеціальностям. Цьогоріч вже видано майже 22,5 тис. ваучерів.