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OPINION

"Стримування" чи ядерна ескалація?

Євген Магда
27 листопада, 2024 середа
16:02
Погляд блог Євген Магда

"Відновити стримування та попереджати виток ескалації, а не відповідати на нього" хоче номінант Трампа на радника з нацбезпеки Майк Волц

Зміст

По-перше, відновлення стримування, про яке говорить Волц, можливе тільки при upper hand play. А США на цей час є ким завгодно, але не upper hand.

Змінити це можна лише шляхом демонстрації сили. А демонстрація сили можлива лише у випадку готовності її застосувати.

Іншими словами, фактично уся політика стримування — це шантаж. А шантажувати може той, у кого є чим.

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По-друге, і Дугін, і Караганов — придворні юродиві Кремля, наголошують, що Росія плентається за США, які показують лідерство в грі ескалація-деескалація. А тому Караганов щасливий від змін до порогів застосування ядерної зброї.

Він каже, що її необхідно обов'язково застосувати, хоча звісно, лише, як останній засіб впливу.

Іншими словами, якщо все скоротити, Волц хоче стримувати, а Караганов хоче жахнуть ядрьоной бомбой.

Вгадайте з двох разів, хто з них у вигіднішому становищі?

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
ядерна небезпека
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