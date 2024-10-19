У нашому випадку дещо навпаки.

Що ж, кому і Bild - буревісник ядерного апокаліпсиса.

От тільки збагачений уран ще Віктор Янукович віддав на початку свого президентства віддав за можливість потиснути руку Бараку Обамі під час Саміту нерозповсюдження (чи щось таке).

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Природа радіоактивних матеріалів та чутливість для США цього питання практично виключають можливість приховати щось "на чорний день".

До того ж ми вже понад два роки намагаємося шмагати РФ за ядерний шантаж.

А так — красиво, з розмахом...

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Про автора. Євген Магда, політолог

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