Оголосили короткі списки Книги року ВВС - 2024

Про це повідомили на сайті ВВС.

ВВС Україна серед 40 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС - 2024, визначила фіналістів. Переможців конкурсу оголосять 12 грудня. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1 000. Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС у наступних виданнях.

Наразі Короткий список у номінації "Книга року BBC - 2024" виглядає таким чином:

Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024

Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024

Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024

Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024

Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024

До Короткого списку в номінації Дитяча Книга року ВВС - 2024 увійшли:

Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024

Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Короткий список у номінації Книга року ВВС Есеїстика - 2024:

Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024

Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023

Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024

Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Світлана Пиркало, письменниця, співзасновниця Книги року BBC

Віталій Чепинога, блогер

Віталій Чернецький, професор Канзаського університету

Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна

Наприкінці жовтня ВВС Україна оприлюднила довгі списки літературної премії Книга року ВВС - 2024, Книга року ВВС - Есеїстика - 2024 та Дитяча Книга року ВВС - 2024, серед них опинилась і книжка Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач".