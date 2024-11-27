Оголосили короткі списки Книги року ВВС - 2024
Стали відомі автори творів, що потрапили до Коротких списків літературної премії Книга року ВВС - 2024, Книга року ВВС - Есеїстика - 2024 та Дитяча Книга року ВВС - 2024
Про це повідомили на сайті ВВС.
ВВС Україна серед 40 видань, які увійшли до довгих списків Книги року ВВС - 2024, визначила фіналістів. Переможців конкурсу оголосять 12 грудня. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента £1 000. Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС у наступних виданнях.
Наразі Короткий список у номінації "Книга року BBC - 2024" виглядає таким чином:
- Павло Паштет Белянський. Битись не можна відступити. – Харків: Віват, 2024
- Наталка Доляк. Як її не любити. – Київ: Темпора, 2024
- Юлія Ілюха. Мої жінки/My women. – Київ: Білка, 2024
- Степан Процюк. Пан. Роман про Євгена Чикаленка. – Брустури: Дискурсус, 2024
- Галина Тарасенко. Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. – Київ: ВД "Орландо", 2024
До Короткого списку в номінації Дитяча Книга року ВВС - 2024 увійшли:
- Анна Багряна. Годинник Аріадни. – Тернопіль: Богдан, 2023
- Ганна Булгакова. Кози з носа та інші копалини в мені. – Харків: Ранок, 2024
- Марина Макущенко. Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
- Ростислав Попський. Зірка шукає море. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
Короткий список у номінації Книга року ВВС Есеїстика - 2024:
- Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни. – Київ: Лабораторія, 2024
- Мирослав Лаюк. Бахмут. – Київ: Українер, 2023
- Андрій Любка. Війна з тильного боку. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
- Максим Розенфельд. Фасади. Харків. – Харків: АССА, 2024
- Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Світлана Пиркало, письменниця, співзасновниця Книги року BBC
- Віталій Чепинога, блогер
- Віталій Чернецький, професор Канзаського університету
- Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна
Наприкінці жовтня ВВС Україна оприлюднила довгі списки літературної премії Книга року ВВС - 2024, Книга року ВВС - Есеїстика - 2024 та Дитяча Книга року ВВС - 2024, серед них опинилась і книжка Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач".
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