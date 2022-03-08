На Волині затримали колишнього "беркутівця", який за наказом ФСБ намагався вступити до лав тероборони
Служба безпеки України затримала у Волинській області колишнього "беркутівця", а нині російського агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити до лав місцевої тероборони
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" фсб, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони", - розповіли в СБУ.
За даними правоохоронців, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ.
Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.
"Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - додали в СБУ.
- Нагадаємо, на Миколаївщині окупанти розстріляли виховательок дитбудинку, щонайменше троє загиблих.
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