На Волині затримали колишнього "беркутівця", який за наказом ФСБ намагався вступити до лав тероборони

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.

"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" фсб, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони", - розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ.

Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

"Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - додали в СБУ.