У Польщі затримали німця за звинуваченням в експорті товарів подвійного призначення до РФ
У Польщі затримали громадянина Німеччини, який продавав верстати, що експортували до РФ і використовували для виробництва зброї
Про це повідомляє PAP.
Зазначено, що фігуранта затримали 20 листопада в Любуському воєводстві.
Німцю висунули звинувачення в посередництві та експорті товарів подвійного призначення до Росії. У матеріалі йдеться: чоловік визнав свою провину й добровільно погодився на покарання.
Правоохоронці встановили, що через компанію громадянина Німеччини на російські військові заводи, які причетні до виробництва зброї, незаконно потрапляли верстати.
"Його діяльність порушувала закон про торгівлю з іноземними товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки", - пояснюють у матеріалі.
- 31 жовтня стало відомо, що Польща розпочала будівництво оборонних укріплень на кордоні з РФ.
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