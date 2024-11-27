У Польщі затримали німця за звинуваченням в експорті товарів подвійного призначення до РФ

Про це повідомляє PAP.

Зазначено, що фігуранта затримали 20 листопада в Любуському воєводстві.

Німцю висунули звинувачення в посередництві та експорті товарів подвійного призначення до Росії. У матеріалі йдеться: чоловік визнав свою провину й добровільно погодився на покарання.

Правоохоронці встановили, що через компанію громадянина Німеччини на російські військові заводи, які причетні до виробництва зброї, незаконно потрапляли верстати.

"Його діяльність порушувала закон про торгівлю з іноземними товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки", - пояснюють у матеріалі.