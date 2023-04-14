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"З міркувань совісті" чи "Недоторканні": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
14 квітня, 2023 п'ятниця
18:33
Культура

Від реальної історії військового медика, який зумів без зброї протистояти і перемагати,  до не менш реальної історії паралізованого багатія, який зумів і в таких складних особистих обставинах віднаходити радість жити

Я не озвучу сьогодні переліку фільмів на релігійну тему попри те, що цієї неділі християни східного обряду святкують Великдень - такий список ми вже готували  минулого тижня. Натомість з огляду, що Світле Воскресіння прийнято наповнювати добрими справами і світлими думками, Еспресо цього разу пропонує добірку гучних стрічок, в яких християнські цінності відіграють далеко не останню роль. 

"З міркувань совісті"

На Megogo

"З міркувань совісті"

Американсько-австралійський військово-драматичний фільм, знятий Мелом Гібсоном вісім років тому. Прем’єра стрічки, від якої годі відірватись, у США відбулася наприкінці 2016 року. Йдеться про кіноісторію, в основі якої життя реальної людини – Дезмонда Томаса Доса — військового медика, який єдиний, хто отримав найвищу військову нагороду США — Медаль Пошани - за вчинки, не пов'язані з використанням зброї під час Другої світової війни.

Дезмонд Томас Дос пішов на війну добровольцем, бо хотів прислужитися рідній країні, однак через релігійні переконання (був адвентистом сьомого дня) відмовився брати до рук зброю і вбивати людей. Натомість поклав всі свої вміння і силу духа на те, щоб людей рятувати. Під час битви з японцями за острів Окінава Том врятував 75 осіб. Витягував товаришів із пекла навіть маючи кілька серйозних поранень. Ця стрічка про стійкість, силу віру та людяність – попри воєнну криваву реальність – несе в собі стільки світла, що воно після перегляду осяватиме душу ще кілька днів поспіль. До речі, фільм – володар низки престижних нагород, а на ще більше номінувався.

У головних ролях: Ендрю Гарфілд, Вінс Вон, Сем Вортінгтон, Натаніель Бузолік, Тереза Палмер

"Форрест Гамп"

На Megogo

"Форрест Гамп"

Попри те, що цей фільм вийшов на екрани ще в 1994 році, відразу ставши найуспішнішим для режисера Роберта Земекіса як серед глядачів (перше місце за касовими зборами у рік виходу), так і серед критиків та професійних кінематографістів (38 нагород по всьому світу, включаючи 6 премій "Оскар", він досі викликає до себе велику цікавість. Так, станом на останній день 2022 року "Форрест Гамп" займав 12-у позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb - найбільш цитованому, а отже найпопулярнішому у світі рейтингу фільмів за оцінками пошукових систем всесвітньої мережі.

У центрі подій фільму, спочатку хлопчик, а тоді вже дорослий чоловік, у якого проблеми з розвитком. Сюжет починається з дитинства героя і завершується тим, як цей герой уже веде в школу власного сина. Чоловікові випало взяти участь у найважливіших подіях американської історії XX століття та мимоволі справити величезний вплив на попкультуру США.

Але не це основне, коли розглядаємо цей фільм в контексті Воскресіння. Ще коли Форрест Ґамп був дитиною, мама зуміла донести до нього думку, що дурним є не той, хто має такі чи інакші проблеми, а той, хто дурно чинить. Отож стрічка не про політику чи консервативні цінності – вона про людяність, якої так бракувало в навколишньому світі Христу, коли брав на себе заступництво за весь рід людський. А ще — про вірність собі, про здатність людини працювати над собою, вдосконалюватися, про те, що кожен з нас – унікальний і на багато що здатен. Навіть коли здається, що ти лишень невеличка мурашка у цьому світі.

"Хоробре серце"

На Eneyida.tv

"Хоробре серце"

Геніальну військово-історичну драму від Мела Гібсона про боротьбу шотландців за свою свободу можна дивитися нескінченну кількість разів, шукати паралелі з українською історією та героями, співпереживати, захоплюватися, гинути та воскресати.

У центрі сюжету, присвяченого подіям у Шотландії кінця XIII століття, історія легендарного національного шотландського героя Вільяма Воллеса. Та ви, мабуть, і так це знаєте. Сцена, коли Вільям Воллес перед стратою пронизливо кричить "Свобода!", стала однією з найвідоміших сцен в історії кінематографа. Про сучасного українського захисника Олександра Мацієвського, який перед розстрілом російськими окупантами закричав "Слава Україні" ще не знято фільм, але те одвічне прагнення свободи об'єднує через віки. І попри внутрішній дикий біль - робить сильнішими. 

Інакше кажучи, стрічка "Хоробре серце" (номінована на 10 премій Оскар, з яких у 5 номінаціях автори фільму отримали золоті статуетки) і сьогодні хвилює не менше, ніж у час своєї появи. 

У головних ролях: Мел Гібсон, Софі Марсо, Патрік МакГвен, Енгус Макфад'єн, Брендан Глісон, Катрін МакКормак, Браян Кокс

"1+1" ("Недоторканні")

На Megogo

Один плюс один 3

Захопливий французький кінофільм режисерів Олів'є Накаша та Еріка Толедано, заснований на реальній історії багатого чоловіка Філіпа Поццо ді Борго. До речі, сам Філіп Поццо, якого сценаристи відвідали перш ніж почати роботу над проєктом, наполіг, щоб стрічка мала комедійний, а не драматичний характер. Борго не хотів бути об`єктом жалості  і співчуття. У підсумку народилася дивовижна і захоплива кінорозповідь про дружбу, саморозвиток та вміння знаходити в житті прекрасне незважаючи ні на що, яка тримає незалежно від кордонів, обставин і часу. 

У головних ролях: Омар Сі та Франсуа Клюзе

Завжди кажи "Так"

На Eneyida.tv

Завжди кажи "Так"

Американо-британський романтичний комедійний фільм 2008 року з Джимом Керрі в головній ролі базований на біографічній книзі британського письменника, продюсера і журналіста Денні Воллеса, який особисто поставив експеримент — коло року на всі пропозиції відповідав "Так". 

Яким боком стрічка до конкретного святочного настрою? Тому що легка і світла. Тому що Джим Керрі ("Маска", "Ейс Вентура", "Брюс Всемогутній", "Тупий і ще тупіший", інші), як завжди самобутній і переконливий. Тому що фільм (попри всі його жарти, хай місцями дещо вульгарні) насправді про здатність людини до кардинальних внутрішніх змін, які спроможні вивести на світлу дорогу.  А що таке Великдень? Це перемога  життя над смертю. 

Отож про що мова у фільмі? Герой кінорозповіді Карл Аллен провадить доволі нудне й  одноманітне життя. Але й у такому прогнозованому бутті у нього все летить шкереберть. Звикши на всі пропозиції однозначно відповідати "ні", якогось дня під впливом зовнішніх обставин він вимушений без жодних винятків давати тільки протилежну  до узвичаєної для себе відповідь, незалежно від того, що пропонують. Бо в інакшому випадку з ним траплятимуться погані речі. І раптом життя героя, який прийняв нові правила гри, суттєво змінюється. 

У головних ролях: Джим Керрі, Зоуї Дешанель, Бредлі Купер, Джон Майкл Гіґґінс, Теренс Стемп

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