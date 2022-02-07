З моря біля узбережжя Тунісу врятували більш ніж 160 мігрантів

Про це заявили в Міноборони Тунісу, передає Сіньхуа.



У відомстві повідомили, що морська гвардія Тунісу врятувала 163 нелегальних мігрантів біля східного узбережжя країни.



Мігрантів урятували 6 лютого з тонучого човна біля міста Ель-Луза в провінції Сфакс.



Як зазначає видання, щороку тисячі незаконних мігрантів намагаються перетнути Середземне море, і Туніс є одним з пунктів доступу до Європи.



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