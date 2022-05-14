З наступного тижня буде доступним бронювання місць на авіарейси до Канади для українських біженців

Про це пише Toronto Star.

Очікують, що близько 900 українських біженців прибудуть до Канади наприкінці травня та на початку червня. Про це повідомив міністр імміграції Шон Фрейзер. Реєстрація на рейси для тих, хто отримав дозвіл, ще не розпочалася, але її відкриють на онлайн-порталі на початку тижня.

Видання повідомляє, що 23 травня рейс прибуде у Вінніпеґ, наступним буде чартер 29 травня до Монреаля, і 2 червня рейс прибуде до Галіфакса. Літаки, що перевозять близько 300 пасажирів вилетять з Варшави.

10 квітня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що Канада організує евакуацію для українських біженців у Європі.

12 травня Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських міст.

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