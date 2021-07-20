З НБУ пішов черговий керівник департаменту
Директор департаменту виїзних перевірок Національного банку України Денис Новиков закінчив роботу в регуляторі
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор зазначає, що Новиков завершує роботу за угодою сторін.
Наразі Департамент виїзних перевірок реорганізовано в Департамент інспектування.
"Така зміна в структурі спрямована на підвищення ефективності щодо планування, організації та здійснення нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 30 червня з НБУ в повному складі звільнився топ-менеджмент Департаменту ліцензування через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень".
- Услід за керівництвом відділу ліцензування з НБУ звільнився директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.
- З НБУ також звільнився директор Департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.
- Голова Національного банку України Кирило Шевченко прокоментував хвилю звільнень з регулятора.
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