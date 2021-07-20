З НБУ пішов черговий керівник департаменту

Про це повідомляє пресслужба НБУ.



Регулятор зазначає, що Новиков завершує роботу за угодою сторін.



Наразі Департамент виїзних перевірок реорганізовано в Департамент інспектування.



"Така зміна в структурі спрямована на підвищення ефективності щодо планування, організації та здійснення нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня з НБУ в повному складі звільнився топ-менеджмент Департаменту ліцензування через "централізацію влади" керівництвом регулятора та "заміну колегіальності директивним прийняттям рішень".

Услід за керівництвом відділу ліцензування з НБУ звільнився директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

З НБУ також звільнився директор Департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко прокоментував хвилю звільнень з регулятора.