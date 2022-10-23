З обіцяних Україні від ЄС €9 млрд досі не надійшло €3 млрд, - Шмигаль

Про це він розповів у інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У повідомленні йдеться, що ЄС ще минулого літа обіцяли надати Україні €9 млрд, з яких €3 млрд досі не надійшло, хоча перемовини з Німеччиною про надання цих коштів досі тривають. Шмигаль зауважив, що наразі необхідно, аби ця сума надійшла якнайшвидше, оскільки це необхідно для "виживання" економіки України. За його словами, сьогодні витрати на оборону складають 60% бюджету, а фінансова допомога партнерів більшою мірою використовується для забезпечення соціальних потреб.

"Ми вже вичерпали всі можливості заощаджень. Сьогодні оборонний бюджет становить 60 відсотків наших державних витрат, а фінансову допомогу наших партнерів ми значною мірою використовуємо на соціальні потреби людей і на відбудову. Будь-яке зволікання тут може мати жахливі наслідки", - сказав Шмигаль.

За словами Шмигаля, жахливими наслідками може стати неспроможність України виплачувати зарплати та пенсії.

"Проте фінансова стабільність України так само важлива, як військова безпека чи постачання боєприпасів", - зауважив прем'єр-міністр.

Він також наголосив, що Україна отримує величезну підтримку від партнерів, серед яких на першому місці Америка, на другому – ЄС.

15 жовтня з'явилась вимога від США до ЄС замість кредитів надавати Україні пряму фінансову допомогу.

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