З обладунками й автозаками: під Печерським судом зібралася поліція, - Гончаренко

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.



"Суддя ще приймає рішення, а Банкова вже прийняла. Силовики надягають обладунки та підганяють автозаки", - написав він.



На його думку, чинній владі байдуже, яким буде вирок.



"Таке враження, що навіть при перемозі в суді Порошенка спробують запхати за ґрати, а людей розігнати. За будь-яку ціну – та просто тому, що хочеться Зеленському може реалізувати свою мрію та водночас запустити власний політичний крах", - підсумував Гончаренко.



Нардеп Микола Княжицький додав відео з спецпризначенцями.





Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

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