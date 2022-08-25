З офіційного сайту президента Латвії забрали російську мову
З 25 серпня інформація на сайті президента Латвії Егілса Левітса доступна лише латиською та англійською мовами
Про це повідомляє Delfi.
До 24 серпня на офіційному сайті президента Латвії president.lv можна було обрати одну з трьох мов: латиську, англійську та російську. Однак уже 25 серпня російська зникла. Тепер інформація на сайті доступна лише англійською та латиською.
Як пояснила керівник Медіацентру Державної канцелярії Юстіне Дейчмане, у зв'язку з війною Росії в Україні питання комунікації державного управління російської стало дуже чутливим, тож було ухвалене рішення надавати міжнародній аудиторії інформацію лише англійською.
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