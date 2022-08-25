Про це повідомляє Delfi.

До 24 серпня на офіційному сайті президента Латвії president.lv можна було обрати одну з трьох мов: латиську, англійську та російську. Однак уже 25 серпня російська зникла. Тепер інформація на сайті доступна лише англійською та латиською.

Як пояснила керівник Медіацентру Державної канцелярії Юстіне Дейчмане, у зв'язку з війною Росії в Україні питання комунікації державного управління російської стало дуже чутливим, тож було ухвалене рішення надавати міжнародній аудиторії інформацію лише англійською.

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