З початком поліцейської реформи особовий склад оновлено на 40%, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Еспресо.TV.



"За шість років ми на 40 відсотків змінили особовий склад і цей процес буде продовжено, поки сьогоднішні випускники не пройдуть шлях від лейтенанта до генерала", - наголосив міністр.



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Аваков також назвав нинішній середній вік українського поліцейського.



"Наразі середній вік поліцейського становить 36 років! 36 - це вік звершень та розвитку, готовності до росту та відкритості для нових технологій!", - зазначив очільник МВС.



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