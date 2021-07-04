З початком поліцейської реформи особовий склад оновлено на 40%, - Аваков
Після того як шість років тому, 4 липня 2015 року, почалося творення Національної поліції України, особовий склад колишньої міліції вдалося суттєво поповнити новими людьми
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Еспресо.TV.
"За шість років ми на 40 відсотків змінили особовий склад і цей процес буде продовжено, поки сьогоднішні випускники не пройдуть шлях від лейтенанта до генерала", - наголосив міністр.
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Аваков також назвав нинішній середній вік українського поліцейського.
"Наразі середній вік поліцейського становить 36 років! 36 - це вік звершень та розвитку, готовності до росту та відкритості для нових технологій!", - зазначив очільник МВС.
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