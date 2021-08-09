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Головна Економіка З початку дії програми "5-7-9" банки видали доступних кредитів на майже 57 млрд грн

З початку дії програми "5-7-9" банки видали доступних кредитів на майже 57 млрд грн

9 серпня, 2021 понедiлок
11:52

Банки видали бізнесу 21,5 тис. доступних кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, з моменту старту програми "5-7-9" уповноважені банки видали 21 545 кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн.

Зокрема, 20,5 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,98 млрд - на інвестиційні цілі, а ще 29,3 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

Зазначається, що за останній тиждень банки видали 385 кредитів на загальну суму 909,4 млн грн.

  • Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого 2020 року.
  • Державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" запроваджена з метою спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. У рамках програми діють три відсоткові ставки - п'ять, сім та дев'ять відсотків річних залежно від дати заснування бізнесу та його розміру.

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кредити
банк
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