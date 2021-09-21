З початку доби окупанти стріляли з забороненого Мінськими угодами озброєння, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
21 вересня в зоні ООС зафіксовано 2 порушення режиму "тиші" з боку російсько-окупаційних сил, з них 1 обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Кам'янки окупанти застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.
В напрямку Шумів противник здійснив обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.
Українські війська подавляли вогневі засоби противника.
Втрат серед українських військових немає.
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