З початку доби окупанти стріляли з забороненого Мінськими угодами озброєння, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Кам'янки окупанти застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.



В напрямку Шумів противник здійснив обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.



Українські війська подавляли вогневі засоби противника.



Втрат серед українських військових немає.



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