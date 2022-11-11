Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у обстановці не відбулося.

"Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - зазначає Генштаб.

На інших напрямках ворог проявляв вогневу активність наступним чином:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М'ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Загарбники зосереджують зусилля на стримуванні оборонців України на окремих напрямках, удосконалюють укріплення на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованого Криму, а також ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ЗСУ заходять у Херсон, а місто повертається під український контроль.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb