З початку доби окупанти вдарили ракетами, авіацією та РСЗВ по 5 областях України
У п'ятницю, 11 листопада, станом на 18:00 російські окупанти завдали 3 ракетних і 9 авіаційних ударів, а також понад 10 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у обстановці не відбулося.
"Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - зазначає Генштаб.
На інших напрямках ворог проявляв вогневу активність наступним чином:
- на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М'ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;
- на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.
Загарбники зосереджують зусилля на стримуванні оборонців України на окремих напрямках, удосконалюють укріплення на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованого Криму, а також ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ЗСУ заходять у Херсон, а місто повертається під український контроль.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе