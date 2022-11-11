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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З початку доби окупанти вдарили ракетами, авіацією та РСЗВ по 5 областях України

З початку доби окупанти вдарили ракетами, авіацією та РСЗВ по 5 областях України

11 листопада, 2022 п'ятниця
20:25
війна з Росією оперативна обстановка

У п'ятницю, 11 листопада, станом на 18:00 російські окупанти завдали 3 ракетних і 9 авіаційних ударів, а також понад 10 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у обстановці не відбулося.

"Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - зазначає Генштаб.

На інших напрямках ворог проявляв вогневу активність наступним чином:

  • на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М'ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

Загарбники зосереджують зусилля на стримуванні оборонців України на окремих напрямках, удосконалюють укріплення на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованого Криму, а також ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

  • 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що ЗСУ заходять у Херсон, а місто повертається під український контроль.

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