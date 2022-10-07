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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З початку доби Росія завдала 2 ракетних та 5 авіаційних ударів по території України

З початку доби Росія завдала 2 ракетних та 5 авіаційних ударів по території України

7 жовтня, 2022 п'ятниця
19:49
війна з Росією вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина

З початку доби 7 жовтня росіяни завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголосили в ЗСУ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136. 

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка;
  • на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка;
  • на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя. 
  • На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України відбили наступ росіян в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

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