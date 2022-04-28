З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну гаряча лінія психологічної допомоги прийняла понад 1700 звернень, - КМДА
З 24 лютого на гарячу лінію психологічної допомоги надійшло понад 1700 звернень, майже 72% із яких пов'язані з війною
Про це йдеться в телеграмі КМДА.
"Гаряча лінія психологічної допомоги із 24 лютого прийняла понад 1700 звернень. Майже 72% звернень на гарячу лінію пов'язані з реакцією на бойові дії, зміни у суспільстві викликані війною та неможливістю адаптуватись до психотравматичної ситуації, яка викликає стрес", - зазначили в міській адміністрації.
Крім того, люди телефонують через втрату близьких, душевні страждання внаслідок тяжкого психічного розладу та пов’язаної з ним соціальної ізоляції. Також звертаються з приводу розлучення, конфліктів із дружиною чи чоловіком, розриву стосунків і самотності, втрати роботи чи проблем у відносинах із колегами.
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