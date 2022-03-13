З початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 2187 жителів Маріуполя, - міськрада
На Маріуполь від початку великого вторгнення РФ до України скинули близько 100 авіабомб
Про це повідомила пресслужба міськради у Telegram.
"Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години, щонайменше 22 бомбардування мирного міста", - заявили у міськраді.
Влада зазначила, що скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь.
"Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місяцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ", - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що для 400 тисяч маріупольців, які заблоковані у місті - найбільша загроза саме з неба.
"Закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - заявили у міськраді.
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