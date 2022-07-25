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З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 5237 мирних жителів, - ООН

25 липня, 2022 понедiлок
23:58

З 24 лютого до 25 липня втрати серед цивільного населення України склали 5237 загиблих і 7035 поранених

Про це повідомив офіс верховного комісара ООН з прав людини у понеділок.

Проте, варто пам'ятати, що у даних ООН йдеться лише про підтверджені випадки, реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

Причиною загибелі чи поранення мирних жителів у більшості випадків було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область).

Серед загиблих: 2019 чоловіків, 1379 жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки, стать 41 дитини та 1491 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 7035 поранених – 215 хлопчиків та 150 дівчаток, а також 195 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

У документі також зазначено, що найбільше жертв серед мирного населення було у березні. Тоді було вбито щонайменше 3120 людей, у квітні число загиблих знизилося до 670, у травні – до 456 і у червні – до 367.

З 1 до 24 липня, як зазначає ООН, загинуло 285 осіб, тоді як за перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого – 339.

  • 17 липня правоохоронці виявили у Київській області 1 346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.

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Лисичанськ
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