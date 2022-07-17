На Київщині виявлено вже 1346 вбитих окупантами людей

Про це заявив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Стало відомо, що більшість цивільних були вбиті з вогнепальної зброї. Нєбитов також зазначив, що вказана цифра не є остаточною, оскільки пошуки ще тривають.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав він.

Окрім того, додав Нєбитов, у регіоні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

Нагадаємо, 7 червня начальник Національної поліції України Ігор Клименко казав про 1137 загиблих мешканців Бучанського району Київської області, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. У сусідньому з Бучею місті Ірпені, за оприлюдненою 30 березня інформацією від мера Олександра Маркушина, від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів.

Станом на 24 червня було відомо про 1338 вбитих російськими окупантами цивільних жителів Київщини.

15 липня на Київщині знайшли тіло ще одного чоловіка, якого вбили росіяни. Правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом у лісі поблизу села Здвижівка Київської області.

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