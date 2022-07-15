На Київщині знайшли тіло ще одного чоловіка, якого вбили росіяни
Правоохоронці виявили могилу із саморобним хрестом у лісі поблизу села Здвижівка Київської області. За даними поліції, поруч раніше були розташовані позиції російських військових
Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов.
"Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку", - йдеться у повідомленні.
Після огляду тіло скерували на судово-медичну експертизу. Поліція просить допомогти із встановленням особи вбитого.
- 24 червня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що понад тисячу жителів області вбили російські війська.
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