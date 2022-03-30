В Ірпені загинуло 200-300 цивільних та 50 військових, - мер міста Маркушин
В Ірпені на Київщині від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів та 50 захисників міста
Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Укрінформ.
За його словами точну кількість загиблих в Ірпені назвати неможливо, оскільки в місті велися масштабні бойові дії.
"Людей просто мешканці ховали у дворах, на території парку. Я думаю, приблизно десь 200-300 людей, на жаль, загинули. На жаль, 16 хлопців з нашої територіальної оборони загинули, 29 у лікарні. Якщо взяти ще й ЗСУ, то, я думаю, десь до 50 людей загинуло, на жаль, і ще 100 поранених", - розповів Маркушин.
Він додав, що кількість жертв зростатиме, оскільки багато мирних жителів опинилися під завалами багатоповерхівок та приватних будинків.
"Ми бачимо, що 50% міста зруйновано, завали ще ніхто не розбирав, а там 100% є люди, багато виїхало, звичайно, але і багато залишилося”, - сказав Маркушин.
Він уточнив, що в Ірпені зараз залишається близько 3,5 тисяч людей.
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28 березня Збройні сили України звільнили місто Ірпінь від російських окупантів.
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