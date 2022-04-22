З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21,2 тис. військових, 838 танків, 397 систем артилерії і 176 літаків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 21 200 осіб;

танків - 838 од.;

бойових броньованих машин - 2162 од.;

артилерійських систем - 397 од.;

РСЗВ - 138 од.;

засобів ППО - 69 од.;

літаків - 176 од.;

гелікоптерів - 153 од.;

автомобільної техніки - 1523 од.;

кораблів/катерів - 8 од.;

цистерн із ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172 од.;

спеціальної техніки - 27 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

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