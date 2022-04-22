З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 21,2 тис. військових, 838 танків, 397 систем артилерії і 176 літаків, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 22 квітня окупанти втратили в Україні близько 21,2 тис. військових, 2162 бронемашини, 838 танків, 397 систем артилерії, 176 літаків і 153 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 21 200 осіб;
- танків - 838 од.;
- бойових броньованих машин - 2162 од.;
- артилерійських систем - 397 од.;
- РСЗВ - 138 од.;
- засобів ППО - 69 од.;
- літаків - 176 од.;
- гелікоптерів - 153 од.;
- автомобільної техніки - 1523 од.;
- кораблів/катерів - 8 од.;
- цистерн із ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 172 од.;
- спеціальної техніки - 27 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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