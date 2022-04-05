З початку повномасштабної війни з РФ 19 лікарень повністю зруйновані, - Ляшко
З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 279 лікарень, а 19 - повністю зруйнували
Про це написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook .
"ЦЗа час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено, 6 вбито. Але наші медики не здаються і не опускають рук, вони щодня рятують життя", - розповів він.
За словами міністра, РФ відповість за кожну розстріляну лікарню, "швидку" та за кожного вбитого медика в Україні.
"Наступний крок - повноцінне відновлення кожного пошкодженого чи зруйнованого закладу, кожного кабінету лікаря", - підкреслив Ляшко.
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