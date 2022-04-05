З початку повномасштабної війни з РФ 19 лікарень повністю зруйновані, - Ляшко

Про це написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook .

"ЦЗа час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено, 6 вбито. Але наші медики не здаються і не опускають рук, вони щодня рятують життя", - розповів він.

За словами міністра, РФ відповість за кожну розстріляну лікарню, "швидку" та за кожного вбитого медика в Україні.

"Наступний крок - повноцінне відновлення кожного пошкодженого чи зруйнованого закладу, кожного кабінету лікаря", - підкреслив Ляшко.