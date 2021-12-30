З початку року Київ відвідали близько 700 тис. туристів, які залишили в столиці 73 млн грн

Про це повідомляє Київська міська рада.

"Київ є комфортною локацією для туристів, оскільки має зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до вподобань кожного туриста. Також столиця є відомим історико-культурним осередком, що становить великий інтерес для туристів з усього світу", - сказала начальниця управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.



Як передає пресслужба, туристична сфера Києва повертає показники часів до пандемії COVID-19. Зараз ця галузь відновлена на 80%.



У 2021 році найбільше туристів приїхали до української столиці з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.

Радова підкреслила, що Київ привабливий для туристів у тому числі завдяки належному рівню безпеки, адже цілодобово функціонують лабораторії, у яких можна здати тест на коронавірус, та легкодоступна невідкладна допомога лікарів.

