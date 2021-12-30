З початку року Київ відвідали близько 700 тис. туристів, які залишили в столиці 73 млн грн
Станом на 1 грудня 2021 року туристичний збір у Києві сягнув 73 млн грн, а кількість іноземних туристів, яка відвідала столицю в цьому році, - близько 700 тис. осіб
Про це повідомляє Київська міська рада.
"Київ є комфортною локацією для туристів, оскільки має зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до вподобань кожного туриста. Також столиця є відомим історико-культурним осередком, що становить великий інтерес для туристів з усього світу", - сказала начальниця управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.
Як передає пресслужба, туристична сфера Києва повертає показники часів до пандемії COVID-19. Зараз ця галузь відновлена на 80%.
У 2021 році найбільше туристів приїхали до української столиці з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.
Радова підкреслила, що Київ привабливий для туристів у тому числі завдяки належному рівню безпеки, адже цілодобово функціонують лабораторії, у яких можна здати тест на коронавірус, та легкодоступна невідкладна допомога лікарів.
- Нагадаємо, у світовому рейтингу Smart City Index за 2021 рік Київ піднявся на 16 пунктів вище та зайняв 82 місце.
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