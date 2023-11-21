З початку року в мовного омбудсмена зареєстрували 86 звернень щодо порушень у вишах

Про це Кремінь розповів "Радіо Свобода".

"У нас було немало нарікань на порушення мовного закону в університетському середовищі. Скажімо, тільки цього року ми отримали 86 звернень. Частина з них стосується університетів півдня, сходу, центру і заходу України, де студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною", - сказав він.