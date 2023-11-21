З початку року в мовного омбудсмена зареєстрували 86 звернень щодо порушень у вишах
З початку року до Офісу уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя скерували 86 звернень щодо порушень мовного законодавства в українських вишах
Про це Кремінь розповів "Радіо Свобода".
"У нас було немало нарікань на порушення мовного закону в університетському середовищі. Скажімо, тільки цього року ми отримали 86 звернень. Частина з них стосується університетів півдня, сходу, центру і заходу України, де студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною", - сказав він.
- 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
- У листопаді 2023 року в Дніпровському державному медичному університеті спалахнув мовний скандал: викладачка заборонила студентці відповідати українською мовою. Освітянка вимагала від дівчини, аби та розмовляла з нею на парі виключно російською або їхала до Львова. Мовний омбудсмен пообіцяв вжити заходів, якщо розслідування підтвердить факт порушення.
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