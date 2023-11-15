Мовний омбудсмен відреагував на скандал із викладачкою в Дніпрі, яка вимагала від студентки відповідати російською
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на скандал із викладачкою медуніверситету Дніпра, яка вимагала від студентки говорити російською або їхати до Львова
Коментар мовного омбудсмена опубліковано на його сторінці у Facebook.
Він наголосив, що українська мова є гарантованою в закладах освіти.
"По цьому факту мені відомо тільки те, що є в соціальних мережах. Але я хочу дочекатися офіційної позиції університету. Ми це обговоримо і з ректором, і з міністром освіти та науки, і, якщо такі факти підтвердяться, вживатиму законних заходів реагування", - сказав Кремінь.
"Незалежно від того, це уроки, лекції чи спілкування на перервах, на території закладу освіти повинна бути державна мова", - додав він.
При цьому Кремінь подякував українцям, які захищають свої мовні права й надають розголосу подібним ситуаціям.
"Громадяни України набагато впевненіше захищають свої мовні права і частіше реагують на мовні порушення, демонструючи тверду мовну стійкість, якої нам так бракувало у попередні роки", - підкреслив уповноважений.
- У Дніпровському державному медичному університеті викладачка заборонила студентці відповідати українською мовою. Освітянка вимагала від дівчини, аби та розмовляла з нею на парі виключно російською або їхала до Львова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.83
- EUR Купівля 39.84Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе