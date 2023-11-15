Мовний омбудсмен відреагував на скандал із викладачкою в Дніпрі, яка вимагала від студентки відповідати російською

Коментар мовного омбудсмена опубліковано на його сторінці у Facebook.

Він наголосив, що українська мова є гарантованою в закладах освіти.

"По цьому факту мені відомо тільки те, що є в соціальних мережах. Але я хочу дочекатися офіційної позиції університету. Ми це обговоримо і з ректором, і з міністром освіти та науки, і, якщо такі факти підтвердяться, вживатиму законних заходів реагування", - сказав Кремінь.

"Незалежно від того, це уроки, лекції чи спілкування на перервах, на території закладу освіти повинна бути державна мова", - додав він.

При цьому Кремінь подякував українцям, які захищають свої мовні права й надають розголосу подібним ситуаціям.

"Громадяни України набагато впевненіше захищають свої мовні права і частіше реагують на мовні порушення, демонструючи тверду мовну стійкість, якої нам так бракувало у попередні роки", - підкреслив уповноважений.